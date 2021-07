For fem år siden satte hun to medaljer for sine øjne og storsmilede til fotograferne foran OL-byen i Rio.

Den ene medalje var af guld, for Pernille Blume havde dagen forinden overrasket alt og alle med sin sejr i 50 meter fri. Den sejr katapulterede den danske svømmer op blandt de største danske sportsstjerner, og nu er hun i Tokyo for at forsvare sin titel som olympisk mester.

»Jeg føler, at det er en kæmpe ære at komme her igen og komme som forsvarende olympisk mester. Jeg havde egentlig troet, at jeg ville føle mig langt mere presset, end jeg gør.«

»Jeg føler mig meget afslappet, og det hjælper mit team også med – det er meget afslappede mennesker, der hjælper mig med at holde den ro,« siger Pernille Blume.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

Der er ingen tvivl om, at OL-guldet i 2016 ændrede hendes liv. Hun var kommet til legene i Rio uden de store forventninger, men blev ved med at overgå sig selv – og alle andre.

Denne gang kigger konkurrenterne muligvis mere på den 27-årige dansker, men hun mærker det ikke.

»Det er ikke noget, jeg tænker for meget over. I mit hoved er jeg også stadig bare Pernille og ikke nødvendigvis 'Pernille, forsvarende olympisk mester'. Det er ikke sådan, jeg tænker over det. For i sidste ende gør det ikke nogen forskel, om jeg er forsvarende olympisk mester, eller jeg ikke var,« siger Blume og fortsætter:

»Jeg skal stadig ud på lige fod med de andre og kæmpe om medaljer og kæmpe om at komme i finalen. Hvad man så hedder og end har gjort, er fuldstændig ligegyldigt, når signalet går.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Pernille Blume (@pernilleblume)

Det signal går første gang fredag 30. juli klokken 12.33 dansk tid i 50 meter fri, men allerede lørdag hopper hun i bassinet første gang som en del af det danske team i holdkap.

Og selvom Pernille Blume ikke mærker ekstra pres, har den aften i 2016 ændret mange andre ting.

»Der er lidt mere opmærksomhed i forhold til Rio, men det er også noget, der kommet løbende siden Rio. Det er efterhånden noget, jeg har vænnet mig til.«