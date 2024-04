Han er kendt for at være Aarhus’ næstrigeste person, Caroline Flemings ekskæreste og for at have scoret en formue på handel med el.

Og nu ruller millionerne atter ind i en lind strøm hos Henrik Lind. Efter et voldsomt underskud på over 800 millioner, er der igen grønne tal på bundlinjen.

Det viser det seneste regnskab for hans investeringsselskab, som kan ses på selskabets hjemmeside, og som Finans også har beskrevet.

Af regnskabet fremgår det, at Lind Invest i 2023 fik et overskud på hele 637 millioner kroner. Og det er noget af forbedring fra 2022.

I 2022 indkasserede Lind Invest nemlig selskabets første underskud på hele 858 millioner kroner.

Det skyldtes blandt andet en stribe donationer, som Henrik Lind foretog. Blandt andet grundlagde han Lind Foundation.

Det seneste år har Henrik Lind blandt andet gjort sig bemærket ved at investere stort i det skrantende flyselskab SAS.

Sammen med to andre investorer valgte han at skyde knap en milliard kroner i projektet.

Henrik Lind. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Henrik Lind er de seneste år blevet et mere kendt navn.

Dels grundet, at hans formue er blevet øget så meget, at han er kravlet op ad listen over Danmarks rigeste. Og dels fordi han en overgang var kærester med den kendte, tidligere baronesse Caroline Fleming.

I 2023 blev han placeret som nummer 25 på Økonomisk Ugebrevs liste over Danmarks 100 rigeste med en formue vurderet til 7,9 milliarder kroner.

Og det er ikke dårligt af en mand, som startede sin karriere som bankelev. Først i Danske Bank og dernæst i Jyske Bank, hvor han havnede i råvareafdelingen. Det var her, at hans interesse for handel blev vakt.

Henrik Lind er en succesfuld investor. Foto: Tobias Kobborg

I 2004 sagde Henrik Lind sit job op og stiftede energi handelsselskabet Danske Commodities, der handlede med el, gas og klimacertifikater.

Det blev så god en forretning, at han i 2018 kunne kalde sig mangemilliardær, da han solgte sit livsværk til norske Equinor for omkring tre milliarder kroner.

Siden har Henrik Lind passet sine investeringer i aktier og ejendomme, og det har altså fået formuen til at svulme endnu mere. Blandt andet har han ejet 15-20 procent af Molslinjen, hvilket han dog solgte i 2020.

