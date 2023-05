Han er en af Danmarks rigeste og kendt for at have tjent en formue på at handle med energi.

Men nu går den aarhusianske rigmand Henrik Lind nye veje. Som en af de første har han nemlig lavet en særlig investering.

Den 48-årige milliardær er sammen med Ledernes Hovedorganisation blevet de første eksterne investorer i ATP’s kapitalfondsarm.



Det skriver Finans på baggrund af oplysninger fra CVR-registret.

Henrik Lind har lavet en ny investering. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Henrik Lind har lavet en ny investering. Foto: Tobias Kobborg

Ifølge mediet sker investeringen gennem en parallelfond ved navnet ATP Private Equity Partners VII B K/S.

Henrik Lind har gennem sit investeringsselskab Lind Invest tegnet sig for hele 76,8 procent af fonden, mens Ledernes Hovedorganisation tegner sig for den resterende andel.

Investeringen sker efter, at ATP i efteråret 2020 gjorde det muligt for eksterne investorer at investere i ‘hele Danmarks’ pensionskasse, som forvalter en af de største pensionsformuer i Europa.

B.T. har kontaktet Henrik Lind, der ikke nogen kommentarer om investeringen. Hverken Henrik Lind, ATP eller Ledernes Hovedorganisation har ønsket at kommentere investeringen overfor Finans.

Henrik Lind. Foto: Bo Amstrup Vis mere Henrik Lind. Foto: Bo Amstrup

Nyheden om investeringen kommer efter, at Henrik Linds investeringsselskab i 2022 kom ud med sit første underskud nogensinde.

Helt præcist lød underskuddet på hele 858 millioner kroner efter skat i Linds investeringsselskab Lind Invest A/S. Men tager man de store donationer væk, som selskabet har givet i 2022, så endte underskuddet på 470 millioner kroner.

Lind Invest var dog tilfreds med resultatet:

'2022 var et udfordrende år for Lind Invest. Det var et år med volatile og faldende finansielle markeder, som også påvirkede resultaterne af vores investeringer. Men vi finder vores afkast på vores investeringer for tilfredsstillende, når man tager det finansielle markedsudvikling i betragtning', står der i ledelsesberetningen fra regnskabet hos Lind Invest.

Henrik Lind er en succesfuld investor. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Henrik Lind er en succesfuld investor. Foto: Tobias Kobborg

Her fremgår det også, at nogle af de store donationer, som den aarhusianske rigmand har givet i løbet af 2022, blandt har været til projekt Kongelunden samt til fonden Lind Foundation.

Sidstnævnte fik stor opmærksomhed, da Henrik Linds daværende kæreste, den tidligere baronesse Caroline Fleming, sidste år gik ind i fondens bestyrelse. Fonden har til formål med fokus på data og effektmåling at løse sociale udfordringer mere effektivt.

Hun trådte dog ud af fondens bestyrelsen igen i midten af december, og kort tid blev det meddelt, at parret var gået fra hinanden.

Henrik Lind har tjent sin formue på handel med energi. Det har gjort ham så rig, at han i 2022 kunne kalde sig Danmarks 20. rigeste mand med en formue vurderet til 9,1 milliarder kroner, viser Økonomisk Ugebrevs liste over Danmarks rigeste.