I aften klokken 23.35 går Justin Bieber på Bøgescenen som Smukfests absolutte hovednavn.

Men det er ikke sikkert, at hverken Smukfest selv eller den fremmødte presse må få lov til at tage billeder af den 28-årige verdensstjernes koncert.

For Smukfest kan endnu ikke oplyse overfor B.T., om Justin Bieber vil fremlægge samme krav, som han har gjort til sin koncert i Norge i den kommende weekend.

»Vi arbejder på det,« var kommentaren fra Smukfests talsperson, Søren Eskildsen.

De meget dedikerede Justin Bieber-fans ventede med spænding på at hegnet blev åbnet, og de kunne løbe ind for at få en plads foran Bøgescenen til koncerten. Foto: Helle Arensbak

For når den unge popsmeds 'Justice World Tour' når til Trondheim, så har han krævet »fotoforbud«, skriver norske Journalisten.

Heller ikke hos fotografstanden på Smukfest er der endnu klarhed omkring, hvorvidt de overhovedet kommer til at få lov til at skrive sig op til at fotografere koncerten på Bøgescenen.

Forbuddet bliver dog fortsat forsøgt forhandlet i Norge, siger Pia Linslie, marketingchef for All Things Live, til mediet Nidaros.

»Den foreløbige besked er, at der er et fotoforbud ved Bieber-koncerten. Mange af de store koncerter kommer med en fotokontrakt, men i forhold til Bieber har vi fået besked om, at der er tale om et fotoforbud,« lyder det fra Pia Leinslie.

Det forhindrer dog formentlig ikke de mange fremmødte fans i at dokumentere Justin Biebers koncert i Bøgeskoven onsdag aften, men der er altså endnu uklarhed omkring, hvorvidt professionelle fotografer kan få lov.