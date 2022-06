Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Johnny Depp optræder i aften som speciel guest til Jeff Becks koncert i Amager Bio.

Han kom endelig på scenen efter 37 minutter og en kort pause og blev modtaget til stor hyldest - som du kan se i videoen øverst i artiklen.

Der er udsolgt, hvilket betyder at cirka 1400 fans er mødt op for at se Jeff Beck og ikke mindst Johnny Depp, der har vakt opsigt hele foråret med den for nylig afsluttede retssag mod hans ekskone Amber Heard.

Selvom der er mange gråhårede Jeff Beck-fans blandt publikum, er der også mødt en del unge op, der tydelig vis er kommet for at se 'Pirates of Caribien'-stjernen.

Efter koncerten i Amager Bio tager Johnny Depp og Jeff Beck i morgen videre til Randers, hvor de spiller to udsolgte koncerter.

B.T. dækker koncerten i Amager Bio.

Læs mere senere i aften.