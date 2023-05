Heldet er virkelig ikke med Sam Smith. Eller med koncertgængerne i Glasgow.

Sangeren, der netop nu er på verdensturné, måtte onsdag afbryde en koncert i Manchester efter kun fire sange.

Efterfølgende aflyste hitmageren, der bruger pronominerne de/dem, også en kommende koncert torsdag i Glasgow.

Onsdag aften skrev Sam Smith på Instagram en besked direkte henvendt til koncertgængerne i Manchester.

Til BRIT Awards 2023 i februar optrådte Sam Smith.

»Jeg ved ærligt ikke, hvad jeg skal sige. For et par uger uger siden bekæmpede jeg en virus.«

Sam Smith beskriver, hvordan alt til lydprøverne tidligere på dagen havde været fint:

»Men under min tredje sang, kunne jeg mærke, at der var noget galt. Jeg bad til, at det bare var min stemme, der var ved at vågne op til showet, men under den fjerde sang, kunne jeg mærke, at noget var helt galt,« skriver sangeren.

På Instagram skriver en talsmand for den 30-årige 'Unholy'-sanger, at Sam Smiths stemme er i fare:

Tournén, der i løbet af 2023 skulle bringe Sam Smith verden rundt, bragte ham tidligere i maj til Amsterdam. I slutningen af april var han i København.

»Lægerne har anbefalet, at Sams stemme, på grund af en skade på stemmebåndet, skal have fuldstændig ro. De (Sam Smith, red.) har fået at vide, at de, hvis de fortsætter med at synge, vil gøre uoprettelig skade på deres stemme. Men hvis de holder en pause, vil de kunne optræde igen,« lyder begrundelsen.

Det er anden gang, at fansene i Glasgow bliver snydt for Sam Smith.

Koncerten torsdag, der blev aflyst, skulle ifølge den oprindelige tourplan, have været afholdt allerede for en måned siden.

Dengang blev den udsat på grund af sygdom -–den sygdom som Sam Smith nu kæmper med eftervirkningerne af.

»Jeg er sønderknust over, at jeg ikke kunne gennemføre showet …. Undskyld, undskyld, undskyld,« lyder meldingen fra sangeren.