Afskedssalutten var af den slags, man husker.

Få minutter før Oasis skulle på scenen ved en koncert i Paris, skrev Noel Gallagher i 2009 en besked på bandets hjemmeside:

»Det er med en vis sorg og stor lettelse … Jeg forlader Oasis i aften. Folk kan skrive og sige, hvad de har lyst til, men jeg kan simpelthen ikke arbejde med Liam én eneste dag til.«

Sådan lød beskeden.

Noel Gallaghers guitar blev smadret under det backstage-skænderi, der gik forud for, at han trak sig fra Oasis. I 2022 blev guitaren solgt på auktion for 2,8 millioner kroner.

Siden har de to brødre, der sammen dannede et af 1990ernes største rockbands, arbejdet hver for sig.

Men nu er det måske blevet tid til en genforening. Det skriver The Sun, der kalder det 'et episk comeback'.

Lillebror Liam har angiveligt flirtet med tanken flere gange i årenes løb, men hver gang er frieriet blevet afvist. Men tilbage i januar sagde storebror, Noel Gallagher, i et interview med BBC.

»Du skal aldrig sige aldrig,« da snakken faldt på muligheden for, at de to Gallagher-brødre ville spille sammen igen.

Noel Gallagher har efter Oasis dagene udgivet flere album med sit soloprojekt 'Noel Gallagher's High Flying Birds'.

»Men det ville kræve nogle helt ekstraordinære omstændigheder,« tilføjede den 55-årige Noel, dengang.

Nu er de ekstraordinære omstændigheder måske ved at blive virkelighed.

Ifølge The Sun skulle lillebror, Liam Gallaghers, agent nemlig være i færd med at booke fire koncerter i byen Knebworth nord for London – i 2025.

Hvis det bliver et fælles projekt, vil det ikke være brødrenes første koncert i Knebworth.

Liam Gallagher har efter Oasis spillet i bandet 'Beady Eye'. Her optræder han i Spanien i 2022.

I 1996 spillede Oasis, med både Liam og Noel Gallagher, nemlig sin største koncert nogensinde foran 250.000 mennesker i netop Knebworth.

Officielt er der ingen udmeldinger om genforeningen, men på Twitter har 50-årige Liam skrevet: ‘Det kommer til at ske.’

Bliver koncerterne den reunion, som mange fans håber, vil det være første gang siden 2009, at de to brødre står på scenen sammen.

Oasis blev dannet i 1991 og debuterede i 1994 med albummet ‘Definitely Maybe’. I 1995 udgav de ‘(What's The Story) Morning Glory’ med hits som 'Wonderwall' og 'Don't Look Back In Anger'.