Christian Lundgaard blev nummer ni i søndagens Formel 2-hovedløb, der blev afviklet som opvarmning til det russiske grandprix i Sochi. Lørdag blev Lundgaard nummer syv i det første sprintløb, men det anden sprint blev aflyst på grund af regn.

Inden weekenden konstaterede den 20-årige dansker, at hans team ART Grand Prix ikke var konkurrencedygtige. Den vurdering blev understreget i løbet søndag, hvor han aldrig for alvor kom til at spille en rolle.

Niendepladsen fik ham ikke ind i top-10 i den samlede mesterskabsstilling, der føres af søndagens vinder, Oscar Piastri (AUS).

De sidste to afdelinger af Formel 2-mesterskabet afvikles sammen med Formel 1-løbene i Saudi-Arabien og Abu Dhabi i december, men på dette tidspunkt er de fleste interessante sæder for 2022-sæsonen besat.

Formel 3-sæsonen sluttede i Sochi, hvor Frederik Vesti fik en flot andenplads i finaleløbet. Han startede fra fjerde position, og kørte sig efter en dårlig start godt frem i feltet. Han tog andenpladsen fra Clement Novalak (FRA) få omgange før mål, men kunne ikke indhente vinderen Jack Doohan (AUS).

»Det var et vanskeligt løb! Jeg tabte to pladser i første sving, og resten af løbet var tæt. Jeg lavede et par fejl midtvejs, fordi jeg satsede for hårdt,« sagde den 19-årige dansker efter løbet.

21-årige Oliver Rasmussen havde et af sæsonens bedste løb, og lå indledningsvist i top-10, men kolliderede så med den nykårede mester Dennis Hauger (NOR) og fik en tidsstraf, der sendte ham tilbage på 25.-pladsen.

I den samlede Formel 3-stilling blev Vesti for andet år i træk nummer fire mens Rasmussen sluttede uden point.