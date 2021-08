For tre uger siden vandt han Europas næststørste 24-timers-løb – søndag vandt han det største: Nicklas Nielsen blev den danske succeshistorie i Le Mans 2021.

Den 24-årige Ferrari-fabrikskører vandt i begyndelsen af august 24-timers-løbet i Spa-Francorchamps generelt, og i denne weekend var han arkitekten bag AF Corse-teamets sejr i Le Mans´ ’amatørklasse’ GTE Am.

Her skal mindst en af kørerne være en renlivet amatør, og Nielsen trak sammen med den 26-årige Rovera Alessio (ITA) den franske amatør og oliemillionær Francois Perrodo (44 år) effektivt gennem de 24 timer.

Nicklas Nielsen var teamets hurtigste mand og kørte næsten 10 af de 24 timer.

Nicklas Nielsen var med næsten 10 timer bag rattet arkitekten bag Le Mans-sejren Foto: George Decoster/Grand Prix Photo Vis mere Nicklas Nielsen var med næsten 10 timer bag rattet arkitekten bag Le Mans-sejren Foto: George Decoster/Grand Prix Photo

Danmarks nye Le Mans-vinder var kun fire år da han startede med at køre gokart, og i mange år var drømmen at komme i Formel 1. Men efter et par år i Formel 4 stod det klart, at økonomien ikke rakte til formel-racing, og han har siden 2018 fokuseret på GT-biler. Her blev han allerede i 2019 fabrikskører for Ferrari, og sidste år debuterede han i Le Mans med en tredjeplads i GTE Am-klassen sammen med den tidligere Formel 1-testkører Emmanuel Collard og Perrodo.

Ferrari er i gang med at bygge en Hypercar til 2023-sæsonen, og med Nielsens kombination af alder, erfaring og resultater er han ved at køre sig i position til en plads i det nye team.

For de øvrige danskere i GTE Am-klassen blev Le Mans 2021 en skuffelse. Nicki Thiims Aston Martin udgik tidligt lørdag aften efter et crash, da Marcos Gomes (BRA) sad bag rattet.

Kevin Magnussens kommende teamkammerat i Peugeots Hypercar-team Mikkel Jensen var trods koblingsproblemer længe med i kampen om klassesejren, men hans Ferrari udgik i løbet af natten.

Nicklas Nielsen er ved at køre sig i position til en stor fremtid hos Ferrari Foto: Ferrari Vis mere Nicklas Nielsen er ved at køre sig i position til en stor fremtid hos Ferrari Foto: Ferrari

Michelle Gating blev i pigeteamet Iron Ladies nummer ni i klassen..

I den professionelle GT-klasse GTE Pro blev Michael Christensen nummer tre sammen med Neel Jani (CH) og Kevin Estre (FRA).

I LMP2-klassen blev Marco Sørensen/Dennis Andersen/Ricky Taylor nummer 14.

Toyota var som sædvanlig suveræne i den store HyperCar-klassen, hvor der kun var fem biler til stedet. Japanerne scorede deres tredje Le Mans-sejr i træk; den gang med Kamui Kobayashi/Mike Conway/Jose Maria Lopez i den vindende bil.