To diskoteksgæster var i weekenden så utilfredse med politiets indblanding, at det endte i et voldeligt optrin.

Det fremgår af døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

En patruljevogn kørte natten til lørdag til et diskotek på Marielyst Strandvej efter en anmeldelse om tumult.

Så snart betjentene steg ud af bilen, greb en mand fat i kraven på den ene betjent og gav ham et knytnæveslag i ansigtet, mens en anden mand skubbede til betjenten.

Der var kontant afregning, og mændene blev anholdt klokken 0.55 og kørt til politistationen i Næstved.

Her stod det klart, at der var tale om to 19-årige mænd fra Nykøbing, og den ene var i besiddelse af en foldekniv med et blad på ti centimeter, mens den anden havde et knojern i lommen.

De blev begge sigtet for vold mod politiet og for overtrædelse af våben- og knivloven.

De fik også forbud mod at komme på diskoteket fremover.

Lørdag formiddag blev de to mænd løsladt igen efter at være blevet afhørt.

Vold mod tjenestemænd, herunder politiet, straffes ekstra hårdt og kan ifølge straffeloven give op til otte års fængsel.