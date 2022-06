Lyt til artiklen

Klokken 07.47 fredag morgen lød første melding om en voldsom brand på Mors.

Otte timer senere er slukningsarbejdet stadig i gang.

»Vi har skaleret lidt ned. Nu er vi 23 mand på stedet, og jeg forventer, at selve slukningsarbejdet fortsætter fire timer endnu,« oplyser Jesper Madsen, indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab til B.T.

»Vi vil også have en brandvagt på stedet natten over, for at undgå, at flammerne blusser op igen,« siger Jesper Madsen.

Fra morgenstunden arbejdede 30 brandfolk fra tre stationer mod flammerne. Et hold fra Beredskabsstyrelsen var også på stedet.

De er der stadig fredag eftermiddag sammen med brandfolk fra Thy.

Men selvom kampen mod ilden altså ikke er ovre, kan indsatslederen på nuværende tidspunkt konkludere, at bygningen har tabt kampen.

»Den er brændt ned. Der er lidt tag tilbage, men det er vi ved at fjerne med maskiner, så vi kan komme ind og slukke gløder og flammer,« siger han og fortsætter:

»På midten er konstruktionen helt kollapset.«

Bygningen var, indtil i dag, produktionshal for virksomheden Easy-AgriCare.

Ingen er kommet noget til i branden, hvis årsag endnu er ukendt. Man har dog en formodning om, at ilden er startet i bygningens smedeafdeling.