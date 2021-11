Det kunne være endt i en frygtelig tragedie, men heldigvis opdagede familiefaren det, inden deres hjem endte i flammer.

En familie med både voksne og børn hjemme fik søndag aften et chok, da en rude blev knust i deres hus i Lystrup.

Familien løb ud af huset, og de formodede gerningsmænd løb væk fra stedet. Men det kunne være endt meget værre.

Ifølge politiet forsøgte to anholdte – en 34-årig kvinde og en 40-årig mand – at sætte ild til huset med molotovcocktails.

Det lykkedes dog familien at skræmme de to væk, inden de satte ild til huset.

Politiet oplyser, at en fra familien skal vidne mod en af de to anholdte, og de er derfor sigtet for forsøg på brandstiftelse og vidnetrusler.

De to anholdte skal senere mandag fremstilles i grundlovsforhør.

