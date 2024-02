En minutiøs planlægning var gået forud, inden en 30-årig HA-rocker i august blev likvideret i en kugleregn i Pusher Street på Christiania, hvor også fire andre mennesker blev ramt af skud.

I alt blev der affyret 23 skud fra tre forskellige våben.

Det fremgår af et omfattende anklageskrift, som torsdag formiddag er blevet frigivet af Københavns Politi.

Her er fem mænd i alderen 18-28 år tiltalt for i mindste detalje at have planlagt og udført drabet på den 30-årige, der var prøvemedlem af rockerklubben Hells Angels.

Han blev ramt af ikke under 13 skud, der ifølge anklageskriftet blandt andet ramte han i ryggen, benene og penis.

Fire af de fem tiltalte sidder varetægtsfængslet, og har foreløbig nægtet sig skyldige. Den sidste tiltalte er stadig på flugt og menes at opholde sig i udlandet.

»Efterforskningen har afdækket, at to af de tiltalte – to 28-årige mænd – den 26. august kl. cirka 19.25 indfandt sig på Christiania. De gik målrettet mod bygningen Stjerneskibet i Pusher Street, hvor den 30-årige mand opholdt sig, og begyndte at skyde,« har Københavns Politi tidligere oplyst.

Skytterne var ifølge anklageskriftet kørende på to el-cykler - en sort og en grøn - af mærket Mate.

Udover drabet på HA-rockeren betød det voldsomme skyderi også, at fire tilfældige besøgende på Christiania blev ramt. En af dem var i livsfare efter at være blevet ramt af ikke under seks skud – blandt andet i halsen og to skud i brystkassen.

I det omfattende anklageskrift på ni sider beskrives det detaljeret, hvordan gerningsmændene efter politiet opfattelse i tiden op til drabet minutiøst havde planlagt likvideringen af HA-rockeren.

Blandt andet ved at skaffe flugtbiler og skydevåben, købe taletidskort i en række kiosker, planlægge flugtruter og arrangere hurtig afbrænding af det tøj, som gerningsmændene havde på under skyderiet.

Ifølge anklageskriftet blev der også sent om aftenen før selve drabet holdt et egentligt planlægningsmøde af godt to timers varighed ved Blågårds Plads på Nørrebro, hvor de sidste detaljer blev klappet af mellem de involverede gerningsmænd og andre personer fra Loyal To Familia.

Og en af flugtbilerne - en Ford Mondeo stationcar - blev ifølge tiltalen købt allerede 19 dage før drabet af en mellemmand og stillet klar på en vej i Albertslund.

Og aftenen før drabet mødtes to af de nu tiltalte ifølge anklageskriftet ved Ford Mondeoen i Albertslund, udvekslede en mobiltelefon med et netop indkøbt taletidskort og flyttede flugtbilen til en ny position i Hvidovre.

Udover selve drabet er de fem mænd også blandt andet tiltalt for fire gange drabsforsøg i forhold til de personer, der samtidig blev ramt af skud, ulovlig besiddelse og anvendelse af skydevåben på et offentligt sted i forbindelse med en bandekonflikt samt for at have deltaget i at videreføre den forbudte bande LTF.

En af de tiltalte – en 18-årig mand – blev anholdt på voldanlægget ved Christiania 25 minutter efter drabet, hvor han ifølge politiet lige inden havde mødtes med de to flygtende skytter og havde fået overdraget dele af deres maskering og de tre anvendte skydevåben.

Det blev straks overhældt med brandbar væske og antændt i en skraldespand, hvorefter skytterne løb videre til Langebrogade ud for nummer 8, hvor de ifølge politiets efterforskning blev hentet i Ford Mondeoen, som holdt og ventede på dem med en af de øvrige nu tiltalte som chauffør.

De øvrige tiltalte blev anholdt i de følgende måneder, mens den sidste - 28-årige Entesham Younis, som er en af de to mænd, der er tiltalt for at have affyret skuddene – fortsat er efterlyst.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at to af de tiltalte frakendes dansk statsborgerskab og udvises for bestandig, samt at en tredje tiltalt udvises for bestandig.

