»Uanstændig opførsel.«

Sådan kalder Midt- og Vestjyllands Politi en hændelse mod en ambulance over for B.T.

Her skulle en sølvgrå VW Golf have overhalet en ambulance, hvorefter man fra et sidevindue afskød fyrværkeri mod frontruden af ambulancen.

»22.15 var en ambulance uden udrykning på vej fra Ringkøping og kom kørende østgående af Dronningens Boulevard inde i Herning.«

Der er tale om ukendt kraftigt fyrværkeri, som blev affyret mod ambulancen. Krudtet var så kraftigt, at føreren var ved at miste kontrollen over ambulancen.

Ambulancen medbragte patient i bårerummet.

»Fører af dette køretøj bedes anmelde sig selv. For ellers skal vi nok finde ham. ,« fortæller politiet yderligere.

Ifølge politiet er ingen kommet til skade.

B.T. følger sagen.