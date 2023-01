Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nordjyllands Politi melder søndag aften, at de har anholdt to personer i forbindelse med en skudsag i Aalborg.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Her lyder det, man i alt har identificeret tre mistænkte i sagen, hvoraf man altså har anholdt to af dem.

En af de anholdte er en 20-årig kvinde, mens den anden er en 18-årig mand.

'Vores efterforskningsskridt i sagen gør, at denne tredje mistænkte i sagen ikke kan være i tvivl om, at vi leder intenst efter ham. Og hvis han ikke melder sig selv til os, så kommer vi til at efterlyse ham i offentligheden med navn og billede i morgen,' siger politikommissær ved Nordjyllands Politi Lasse Kragh i pressemeddelelsen.

Lars Kragh fortæller videre i pressemeddelelsen, at det er politiets opfattelse, at skyderiet er en del af et internt opgør i det kriminelle miljø.

Skyderiet fandt sted på Vesterbro i Aalborg. En 33-årig mand blev ramt af skud og er i stabil tilstand, som politiet beskriver det.