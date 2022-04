I en time blev en værgeløs kvinde udsat for et seksuelt overgreb af en blot 17-årige dreng i en lejlighed i Aarhus. Imens filmede han det.

Han både voldtog hende og berørte hendes nøgne krop, alt imens hun var ude af stand til at modsætte sig eller give samtykke, fordi hun var træt og påvirket af alkohol og stoffer.

Sådan lyder det i hvert fald i anklageskriftet – som B.T. har fået aktindsigt i – i sagen, der begynder ved Retten i Aarhus fredag.

Anklagemyndigheden kalder sagen »alvorlig« og fortæller, at den unge mand risikerer at ryge flere år bag tremmer, hvis han bliver kendt skyldig i overgrebet, som fandt sted en formiddag i november sidste år.

»Hvis det ender med en fængselsstraf, så er der lagt op til en straf, der udmåles sig i år,« siger anklager Rasmus Thisted, der endnu ikke har lagt sig fast på, hvor mange år, det præcist skal dreje sig om.

Drengens unge alder kan være en formildende omstændighed, men det er langt fra sikkert, fortæller han videre.

Foruden overgrebet, som drengen skal have filmet, er han også tiltalt for i to tilfælde at have været i besiddelse af stoffer, som han ville sælge videre, fremgår det af anklageskriftet.

Det drejer sig om 100 gram mdma, 70 gram kokain og 300 gram hash.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om konfiskation af 33.000 kroner, som har relation til de strafbare forhold.

B.T. har spurgt den 17-åriges forsvarsadvokat, hvordan drengen forholder sig til tiltalerne, men det ønsker han ikke at kommentere på forud for retssagen, som strækker sig over to retsdage.

Der forventes at falde dom i sagen mandag.

B.T. følger sagen.

