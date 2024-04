Inden for et døgn blev to tyve taget på fersk gerning, anholdt og dømt for tyveriet.

De to østeuropæiske mænd forsøgte at stjæle vare for en værdi over 20.000 kroner fra et byggemarked i Gladsaxe. De blev opdaget af personalet, som lykkedes med at tilbageholde de to mænd.

Kort efter blev de anholdt af politiet, skriver Vestegnens anklager på X.

Anklagemyndigheden kunne gøre kort proces. For da de to mænd i dag blev fremstillet ved et grundlovsforhør, modtog de en straksdom på 30 dages fængsel.

Derudover blev de udvist med indrejseforbud til Danmark, som gælder de næste seks år.