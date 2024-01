NSK har tirsdag ransaget otte adresser i en hvidvasksag, hvor der er blevet brugt fakturafabrikker.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har tirsdag anholdt i alt syv personer, som er mistænkte i en sag om hvidvask for mindst 200 millioner.

Det oplyser NSK i en pressemeddelelse.

NSK mener, at de syv personer har haft forskellige roller i sagen, hvor forskellige virksomheder har fungeret som fakturafabrikker.

- Dagens anholdelser sker på baggrund af en omfattende efterforskning. Vi vurderer, at der samlet set er hvidvasket minimum 200 millioner kroner gennem forskellige fakturafabrikker, udtaler politikommissær Kirstine Mathiesen i pressemeddelelsen.

I forbindelse med anholdelserne har man ransaget otte adresser.

Her har NSK fået hjælp af Københavns Politi, Københavns Vestegns Politi, Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi og Østjyllands Politi.

En fakturafabrik er et firma, hvor et firma kan købe en faktura. Fakturafabrikker eksisterer kun på papiret.

De sender en faktura til det pågældende firma for påstået arbejde, men arbejdet er aldrig blevet udført.

Politiet mener også, at man har brugt istandsættelse af ejendomme for sorte penge som en metode til at hvidvaske med.

Tre af de anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør onsdag i København.

Opdateres...

/ritzau/