Det gik voldsomt for sig, da personalet i et supermarked ved Aarhus onsdag eftermiddag forsøgte at tilbageholde en kvinde, der ikke havde betalt for sine varer.

Da personalet ville føre den pågældende kvinde retur til butikken, fik hun vristet sig fri, hvorefter hun forsøgte at flygte fra stedet.

Det lykkedes dog hurtigt personalet at få hende indhentet, men da kvinden igen blev tilbageholdt, opstod der fornyet tumult, og her bed kvinden en 28-årig mandlig butiksansat i armen.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Her fremgår det yderligere, at en patrulje kort tid efter kunne anholde den 27-årige butikstyv på stedet.

Episoden, der fandt sted i SuperBrugsen i Aarhus-bydelen Tranbjerg, er dog langtfra enestående.

Ifølge TV 2 Østjylland har butikkens souschef snuppet 12 butikstyve hen over de seneste 14 dage.

Onsdag fik det dog den kedelige konsekvens, at souschefen blev bidt i armen i forbindelse med den førnævnte episode.

»Heldigvis gik der ikke hul, men jeg var alligevel ude at få en stivkrampevaccine,« siger souschefen, Nick Laursen, til TV 2 Østjylland.

Han fortæller, at den kvindelige butikstyv var rumæner, og at hun havde fyldt en kurv med varer til en værdi af 1.200 kroner.

Østjyllands Politi oplyser, at de har sigtet kvinden for både butikstyveri og vold.