Klokken 02.12 natten til mandag, lød alarmen.

Brand i et udhus på Svenstrupvej i Vrå, nord for Aalborg.

»Vi fik meldingen fra en kvinde, som var kørt forbi adressen og havde set høje flammer fra udhuset,« siger Jasper Sørensen, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Ud over at ringe 1-1-2, skyndte kvinden sig også op til husets fordør. Her forsøgte hun at vække hjemmets beboer ved at banke på døren til villaen.

»Hun kunne ikke få kontakt. Heldigvis havde vi ret hurtigt en patrulje på stedet som fik beboeren ud,« siger Jesper Sørensen.

Brandvæsnet blev også tilkaldt.

Trods deres indsats stod udhuset desværre ikke til at redde. Det lykkedes dog beredskabet at forhindre branden i at sprede sig til hovedhuset, som lå omkring fem meter fra bygningen i brand.

»Der er nogle sodskader på ydersiden af huset, men det er det.«

Hvad, der startede branden, er endnu uvist, og derfor ligger der også et undersøgelsesarbejde forud for at komme årsagen nærmere.

Vagtchefen kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvornår undersøgelsen ligger klar, men forklarer, at man arbejder på at komme nærmere et svar i løbet af mandagen.