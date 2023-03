Lyt til artiklen

Fredag aften er et sommerhus i Kulhuse i Jægerspris brudt i brand.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi, Henrik Thelin, til B.T.

Anmeldelsen lød på 'kraftig røg og ild, men da politi- og redningsfolk ankom til adressen, var branden eskaleret.

»Da vi får patruljen frem deroppe, kan de se meget høje flammer, som har spredt sig til både træer og buske i nærområdet,« fortæller Henrik Thelin.

Lykkeligvis var der ingen personer i huset, men ejerne af sommerhuset er underrettet om branden.

Henrik Thelin meddeler desuden, at der ikke er fare på færde for hverken personer eller dyr i området – eller fare for, at ilden skulle sprede sig til andre sommerhuse.

