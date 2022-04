Selv med et alenlangt synderegister var det for nylig lykkedes en midaldrende mand fra Morud at få et job.

Og for at komme på arbejde, stjal han biler.

Det fortalte han fredag eftermiddag, hvor han blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense efter at være blevet anholdt samme morgen.

Manden er sigtet for ikke mindre end 42 forhold, hvoraf fem var nok til at få ham varetægtsfængslet i fire uger.

Selv erkendte den sigtede alle fem forhold.

Blandt andet erkendte han at have stjålet en bil, som holdt parkeret på Tolderlundsvej i nærheden af Odense Havn.

Fremgangsmåden var, forklarede han, at han var gået ind ad døren til en virksomhed, hvor han havde stjålet nøglen fra en jakkelomme, som han derefter brugte til at låse bilen op.

»Jeg skulle til Holstebro på kursus, og jeg havde ikke nogen penge,« forklarede den sigtede i retten.

På samme måde havde han brugt en stjålen bil til at køre til sin arbejdsplads på Sydfyn.

Ifølge anklagemyndigheden har den sigtede stjålet adskillige biler - blandt andet en Kia Optima. Arkivfoto. Foto: Josef Horazny

Senere – onsdag 6. april – havde han parkeret bilen ved banegården i Odense og lagt nøglerne til forsædet.

Da anklageren ville vide, hvorfor han ikke havde kørt den tilbage til, hvor han havde stjålet den, svarede han:

»Jeg skulle med bussen hjem, og den (parkeringspladsen, red.) lå nærmest.«

Fremgangsmåden med at gå ind på en virksomhed og stjæle fra folks jakkelommer havde han brugt flere gange tidligere, erkendte han.

Blandt andet, da han 29. marts gik ind på en virksomhed i Haarby og stjal en læderpung med betalingskort, kørekort og kontanter, og da han i januar begik samme type tyveri ved en virksomhed i Holstebro.

Selv forklarede den sigtede i retten, at han har et stort forbrug af ting og tøj, ligesom han har oparbejdet gæld ved at spille på nettet.

Den sigtede har lange straffe bag sig og er flere gange tidligere dømt for forskellige typer berigelseskriminalitet.

Blandt andet tyveri, databedrageri, bedrageri og indbrud.

Derfor mente retten også, at der var en reel risiko for, at manden igen ville begå kriminalitet af samme type, og derfor blev han altså varetægtsfængslet i fire uger.

Med det samme sagde den sigtede, at han ikke ville kære kendelsen om varetægtsfængsling, men i stedet håbede på hurtig rettergang.