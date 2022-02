Siden politiet torsdag aften fortalte, at de havde fundet dele af et menneske i Dronninglund Storskov, som man mener stammer fra 22-årige Mia Skadhauge Stevn, har folk valfartet til hendes forsvindingssted.

Således er der på under ét døgn, siden nærværende journalist selv var på forsvindingsstedet foran Netto på Vesterbro i Aalborg, efterladt et hav af blomster til Mia.

Allereder før det kom frem, at der var fundet mennskerester i Dronninglund Storskov og nogle af Mias personlige ejendele i Hammer Bakker, havde nordjyder sat en seddel på Nettos rude med hilsenen:

'Mia og Oliver – vi tænker på jer <3'

Masser af blomster og lys til ære for Mia Skadhauge Stevn på stedet for hendes forsvinding søndag morgen. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Masser af blomster og lys til ære for Mia Skadhauge Stevn på stedet for hendes forsvinding søndag morgen. Foto: presse-fotos.dk

Oliver henviser til den 21-årige Oliver Ibæk Lund, der ganske tragisk også forsvandt under en bytur i weekenden i Aalborg. Her formoder politiet dog ikke, der er tale om en forbrydelse, men betragter i stedet Oliver som omkommet efter at være faldet i Limfjorden.

Udover de mange blomster har sagen om 22-årige Mias forsvinden vakt stor opsigt. Også på Facebook, hvor der sendes masser af tanker til familien.

Blandt andet skriver Lene, at »det er ikke holde ud til at tænke på, hvad den arme pige har været udsat for. Frygtelig for familien. En stor tak til politiet, som har gjort det så godt i efterforskningen.«

An-Magritt skriver ligeledes; »Stakkels Mia har intet forkert gjort. Absolut INTET. Hun var en smuk ung kvinde, der nød livet.«

Også den anden forsvundne fra Aalborg i weekenden, Oliver Ibæk Lund, der af politiet er forventet druknet, får en hilsen af nordjyderne. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Også den anden forsvundne fra Aalborg i weekenden, Oliver Ibæk Lund, der af politiet er forventet druknet, får en hilsen af nordjyderne. Foto: presse-fotos.dk

Det er på præcis det sted, der nu er tilplastret med blomster og lys, at man sidste gang har set Mia Skadhauge Stevn, der klokken lidt over 6 natten til søndag steg ind i en mørk bil.

Siden er to 36-årige mænd fra Flauenskjold og Østervrå blevet anholdt og sigtet for drabet. Det er dog kun den ene af de to, der torsdag blev varetægtsfængslet.

Nordjyllands Politis efterforskning fortsætter i den kommende tid i Dronninglund Storskov og andre steder i Nordjylland.