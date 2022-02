Natten til lørdag nåede man at frygte det værste.

Nemlig at endnu en ung mand, få uger efter 21-årige Oliver Ibæk Lunds tragiske druknedød, skulle være faldet i vandet i Limfjorden i Aalborg.

Men det var heldigvis ikke tilfældet.

»Klokken 01.26 får vi en melding. En person ved Stjernepladsen ud til Limfjorden melder, at hun fra sin adresse kan høre en meget panisk råben, og det reagerer vi selvfølgelig på,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup Kristensen.

»Vi kan selv høre det, da vi kommer derned, og kan ikke afvise, at lyden kommer fra vandet.«

Derfor bliver både brandvæsenet og en helikopter kaldt til at samles, hvor indsatsleder og mandskab allerede er på stedet. Helikopteren når dog knap at få luft under vingerne, inden politiet finder årsagen til råbene og kan informere deres kollegaer om, at ingen er ved at drukne.

Mellem bygningerne syner nemlig en fuld 27-årig mand, der har forsaget råbene.

»Vi får fat i ham og finder ud af, at han bor i området og ikke kan finde hjem. Først nægter han at have råbt, men anmelderen spiller et lydklip, hun optog, og så siger han 'nårh ja, det var da det, jeg sagde',« fortæller Karsten Højrup Kristensen.

Det talstærke mandskab er altid det, de sender ud til en mulig drukneulykke, for 'better safe than sorry', som vagtchefen siger.

Men aftenen sluttede ikke der, da Nordjyllands Politi 02.32 sætter efter en bil i bydelen Vejgaard.

»Vores patruljer ser en bil, der kører for hurtigt, og de kører efter den, da den vil ikke standse. Vi finder ud af, at det er en efterlyst folkevogn. Ved Tove Ditlevsens Vej stikker han af fra bilen og løber, men bliver indhentet og anholdt.«

Politiet finder ud af, at det er en 43-årig mand, de kender i forvejen. Han har kort forinden lavet indbrud i en varebil på Tove Ditlevsens Vej, viser det sig.

»Vi ved ikke, om han har lavet indbrud andre steder, det skal vi tjekke op på. Hvis man i Aalborgområdet har en varebil, der holder på offentlige parkeringspladser, er det en god ting lige at tjekke dem i dag,« siger Karsten Højrup Kristensen.

Udover biltyven sidder fem andre i detentionen for blandt andet vold, vold mod tjenestemand og husspektakler. De fleste forventes at blive lukket ud i løbet af formiddagen.