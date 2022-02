Selvom der allerede er indkaldt hele 24 vidner i den igangværende og uhyggelige drabssag i Tilst, hvor en 25-årig mand for to år siden blev fundet skuddræbt i en Range Rover, så efterlyser politiet fortsat vidner.

Politiet er nemlig af den opfattelse, at mange flere personer, end politiet på nuværende tidspunkt kender til, har viden om drabet.

Det fortæller specialanklager Jesper Rubow, der tirsdag indledte retssagen mod tre mænd i 20'erne ved Retten i Aarhus. De er alle tiltalt for at stå bag skuddrabet på den 25-årige.

»Det er min opfattelse, at mange har viden om drabet, som de ikke deler. Den viden vil vi gerne have,« siger han.

Vidnerne er nemlig af afgørende betydning for, at anklagemyndigheden kan løfte bevisbyrden mod de tre mænd i sagen.

»Politi og anklagemyndigheden er afhængige af, at folk fortæller det, de ved, og derfor vil vi gerne at folk, der har viden om drabet, fortæller det,« siger han.

Drabet fandt sted 27. februar 2020 på en parkeringsplads Søhøjen i Tilst.

Omkring midnatstid blev den 25-årige fundet livløs i bilen.

Manden var blevet ramt af flere skud, og betjentene begyndte livreddende førstehjælp, men den unge mands liv stod ikke til at redde.

Anklagemyndigheden mener, at hævn kan være motivet.

Tre uger før drabet på 25-årige blev en af de tiltalte brødre nemlig ligeledes forsøgt dræbt, og det er anklagemyndigheden opfattelse, at det er grunden til, at den 25-årige skulle dræbes.

Alle nægter sig dog skyldige i drabet på den 25-årige. Torsdag og fredag er forventningen, at tre mænd på henholdsvis 24, 25 og 29 skal komme med deres forklaringer i retten.

To af de tre mænd er desuden tiltalt for at have planlagt flere drab i tiden efter drabet på den 25-årige. De blev dog heldigvis aldrig til noget, da politiet under en ransagning fandt våben hos mændene.

Dette nægter de to mænd sig også skyldige i.

Ved du noget i sagen, som vil kunne hjælpe politiet, så kan de kontaktes på telefon 114.