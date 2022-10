Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lige ved og næsten.

Sådan gik det for et ungt par, som tjekkede ind på Hotel Ærø, hvor de gav personalet falske navne og opdigtede telefonnumre for derefter at stikke af fra en hotelregning på knap 10.000 kroner for en enkelt overnatning.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Men snarrådigt personale fra hotellet gav sig til at gennemrode værelset og fandt en lap papir i skraldespanden.

»Snedige, som hotelpersonalet er, går de igennem, hvad parret har smidt ud, og der ligger søreme et stykke papir med det fulde navn på en, som nu kan se frem til at blive kontaktet af politiet og afhørt på et tidspunkt,« siger Rasmus Tyllesen fra Fyns Politi.

Nu starter efterforskningen af sagen.

Udover at navnets ejermand skal afhøres, så bliver hotelpersonalet hevet ind til afhøring for at forstå, hvordan indtjekningen af parret foregik.

Fyns Politi har allerede meldt ud til Fyens Stiftstidende, at der er tale om en mand i tyverne.