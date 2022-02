En 43-årig mand gennemlevede i januar et sandt mareridt, da han blev holdt fanget i en lejlighed i Åbyhøj af en kvinde og tre mænd i flere timer.

Han blev angivelig bundet med strips på både hænder og fødder og herefter slået og sparket på kroppen. Derudover blev han slået med en golfkølle og sprøjtet med peberspray i ansigtet.

Det er i hvert fald, hvad politiet mener, fremgår det af sigtelserne mod de fire personer, som B.T. har fået aktindsigt i.

Heraf fremgår det også, at motivet til kidnapningen formentlig har været, at de fire personer ville tvinge den 43-årige mand til at omregistrere sin BMW til et af deres navne.

Torturen fandt sted 18. januar i næsten seks timer, indtil den 43-årige mand på ukendt vis formåede at flygte ned til en DanBolig-butik på Silkeborgvej tæt på lejligheden.

Her kom han forslået ind via bagindgangen til butikken og bad en medarbejder om at ringe til politiet.

Manden fortalte medarbejderen, at han havde været låst inde i en lejlighed, men nu var sluppet væk. Det har politiet tidligere oplyst til B.T.

Der blev sendt flere patruljer til stedet og tilkaldt en ambulance, idet den 43-årige mand var blevet udsat for vold og skulle undersøges nærmere.

Dagen efter blev to mænd på 44 og 39 år samt en kvinde på 20 år anholdt. Den 44-årige blev varetægtsfængslet, mens de to andre kunne forlade retten som sigtede.

Desuden blev en 31-årig mand en måned senere anholdt. Han er også varetægtsfængslet i sagen.

Den 44-årige er et velkendt ansigt i den kriminelle verden i Aarhus. Han har blandt andet haft ry for at være en 'hærdet tyveknægt'. Gennem de seneste 20 år har han haft en lang straffeattest, der både tæller butikstyverier, narkobesiddelse, tricktyverier og kørsel uden kørekort, og så har også tidligere fået konfiskeret en BMW.

B.T. kender ikke til de sigtedes forklaringer, da grundlovsforhørene blev holdt bag lukkede døre, og af hensyn til efterforskningen vil Østjyllands Politi ikke sige mere om sagen i øjeblikket.