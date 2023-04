Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) kommenterer nu på ansatte i sundhedsvæsenets snageri i patientjournaler.

Onsdag vakte det ret stor opmærksomhed, da det kom frem, at Region Hovedstaden og Region Sjælland havde sendt ansatte hjem, fordi de havde kigget i 13-årige Filippas patientjournal.

»Det er helt centralt for tilliden til sundhedsvæsenet, at sundhedsdata ikke indhentes uretmæssigt, og jeg er glad for, at der er blevet handlet resolut i sagen,« lyder det i et skriftligt citat fra Sophie Løhde til B.T.

I alt tre blev hjemsendt fra Rigshospitalet for at have set Filippas patientjournal, der ellers er betegnet som 'særligt skærmet'.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) kommenterer nu på ansatte i sundhedsvæsenets snageri i patiemtjournaler. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) kommenterer nu på ansatte i sundhedsvæsenets snageri i patiemtjournaler. Foto: Mads Claus Rasmussen

To af dem var hjemsendt et enkelt døgn. Men alle tre var torsdag tilbage i arbejde, da hospitalet har konstateret, at de havde besøgt journalen af faglige grunde, oplyste Rigshospitalets direktør, Rasmus Møgelvang, til TV 2 torsdag morgen.

I Region Sjælland er det seks medarbejdere, der mistænkes for uberettiget at have forsøgt at læse Filippas patientjournal, og det er endnu ikke afgjort, om det er uden faglig begrundelse, at de har set i hendes patientjournal.

Det er ikke usædvanligt, at ansatte i sundhedsvæsenet går ind og kigger i patientjournaler, de ikke har nogen faglig begrundelse til at kigge i.

Sidste år kunne B.T. fortælle, at der fra 2018 til februar 2022 som minimum havde været 896 uberettigede opslag i danskernes patientjournaler eller i Fælles Medicinkort, hvor man ligeledes kan se, hvem der har været logget ind for at se, hvilken medicin man eventuelt har fået udskrevet.

Sophie Løhde er ret i hård i tonen over for ansatte i sundhedsvæsenet, der uberettiget kigger i patientjournaler.

»Det er fuldstændig uacceptabelt at lave opslag i journaler, der ikke er fagligt begrundet. Det bør stå klart for alle, der har adgang til følsomme sundhedsdata,« lyder det fra ministeren.

Men i den konkrete sag om Filippa, er det altså ikke endnu afgjort, om nogen uden faglig grund har kigget i hendes patientjournal.

Lyt til B.T.s podcast 'På fersk gerning', hvor kriminalredaktionens journalister gennemgår sagen om den forsvundne Filippa: