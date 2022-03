Hundredvis er mødt op i Budolfi Domkirke i Aalborg for at tage afsked med Mia Skadhauge Stevn.

Omkring klokken 11.30 begyndte de første at ankomme, og siden er hundredvis er mødt op for at sige et sidste farvel.

»Folk ankommer så småt, stiller sig ved bekendte og krammer hinanden. Folk græder stille, mens de hilser.«

»Flere har store farverige buketter med som de bærer forsigtigt rundt på,« siger B.T.s reporter, der befinder sig et stykke fra domkirken.

Foto: Brian Bjeldbak / Byrd Vis mere Foto: Brian Bjeldbak / Byrd

I alt er der plads til 800 personer i Budolfi Domkirke.

Det bliver sognepræst Troels Laursen, der skal stå for bisættelsen. Ifølge familiens ønske er alle, der har og har haft forbindelse til Mia Skadhauge Stevn, velkomne til at møde op og sige et sidste farvel.

Og det er der tydeligt mange, der ønsker.

Også forbipasserende stopper op omkring kirken og kigger på kirken, den hvide rustvogn og de to flag på halv ude foran kirken.

Foto: Rebecca Haugaard Vis mere Foto: Rebecca Haugaard

»Der er næsten fuldstændig stille på den plads der plejer at være et af byens travle knudepunkter,« lyder beskrivelsen fra B.T.s reporter.

Også politiet har meldt ud, at de vil være til stede i områderne omkring domkirken.

»Vi har en forventning om, at der kommer rigtig mange mennesker. Vi vil primært være til stede i forhold til det trafikale og have en færdselsindsats.«

»Vores erfaring er, at når det er så ungt et menneske, så kommer der rigtig mange mennesker. Folk, der kender hende, har kendt hende eller personer, der ønsker at vise deres sympati,« lyder det fra Niels Kronborg, vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi.

Bisættelsen i Budolfi Domkirke begynder klokken 13.