Ni mænd stod ifølge anklagemyndigheden bag salg, videresalg og indsmugling af flere hundrede kilo kokain tilbage i 2019, 2020 og 2021. Alle nægter sig skyldige.

De tiltalte tæller alt fra en formodet montenegrinsk bagmand og tidligere dømte narkohandlere i en sag, som også trækker tråde til rockermiljøet.

Det viser anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i.

Ifølge anklageskriftet har de tiltalte primært fungeret som mellemmænd ved at afhente store mængder kokain, der er blevet fragtet til Danmark i kilovis ad gangen, og herefter sælge narkoen videre.

Ved hjælp af en krypteret kommunikationstjeneste har de tiltalte holdt kontakt internt og med smuglerne, der blandt andet gjorde brug af specialombyggede biler med hemmelige rum til at transportere op til 50 kilo kokain ad gangen.

Sagskomplekset har af politiet fået navnet 'Operation Sixpence' og er så omfattende, at flere af sagerne kører adskilt.

To medlemmer af Hells Angels blev anholdt i Spanien, hvor de var tilknyttet HAs afdeling i Marbella. De er fortsat kun sigtet i sagen.

Politiet mener, at de to rockere har overdraget 10 kilo kokain på en rasteplads ved Køge Bugt Motorvejen til ukendte købere 11. april 2020. I samme måned har de to HA-rockere angivelig overdraget endnu en levering af 10 kilo kokain på en adresse i Ishøj.

Ifølge B.T.s oplysninger har den ene af rockerne meldt sig ud af klubben efter sin anholdelse.

Anklageskriftet tæller 37 forhold, der hovedsagelig går på afhentning og videresalg af kokain i københavnsområdet. En mindre del er blevet solgt i Aalborg.

Af de ni tiltalte erfarer B.T., at en 48-årig montenegriner anses som bagmand. Han er tiltalt for videresalget af 116,5 kilo kokain og 200 kilo hash. Ifølge tiltalen har montenegrineren ad seks omgange instrueret en af de medtiltalte i afhentning, opbevaring og videreoverdragelse af kokainen.

En del af de store kontantbeløb blev ifølge politiet overdraget til Mohamed Mahmoud Bekri, som i november 2021 blev idømt fem års fængsel for forsøg på groft hæleri for i alt 224 millioner kroner.

Ifølge det nuværende anklageskrift skulle Bekri have modtaget knap seks millioner kroner i kontanter, som stammede fra salg af kokainen.

Fire personer er allerede dømt som en del af 'Operation Sixpence'. De har fået fra 30 måneder til 13 års fængsel for deres medvirken i håndteringen af den store mængde kokain.

Sagen mod de ni tiltalte kommer først for retten i foråret 2023.