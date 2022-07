Lyt til artiklen

Sen søndag aften, tæt på midnat, måtte politiet sætte efter en vanvidsbilist, der flere gange kørte over for rødt.

Og da føreren af bilen ikke ville standse, resulterede det i en biljagt gennem Holbæk.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

»Der blev kørt 130 kilometer i timen i en 60 kilometer-zone. Altså, blev der kørt mere end 100 procent mere end det man må,« siger Maria Sander Hansen, kommunikationskonsulent.

Bilisten, en 46-årig mand fra lokalområdet, blev spottet klokken 23.34.

Da det lykkedes at anholde manden klokken 23.50, blev han sigtet og efterfølgende kørt på sygehuset for at få taget en blodprøve.

I samme omgang blev køretøjet beslaglagt, hvorfor det nu er i politiets varetægt.

»Han er løsladt nu, men stadig sigtet i sagen. Nu venter vi på svar på blodprøven,« fortæller Mara Sander Hansen.

Allerede nu kan hun dog fortælle, at manden er testet positiv for narkokørsel.