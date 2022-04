»Det er frygtelig ubehageligt og synd for dem, som det går ud over – især hvis det er unge piger.«

Sådan lyder en af reaktionerne, som B.T. torsdag blev mødt af, da vi besøgte Mollerup Skov ved Risskov oven på endnu en episode inden for en måned, hvor en kvinde er blevet antastet af en blotter i skoven ved højlys dag.

»Selvfølgelig tænker man over det,« lyder det videre fra de to kvinder Marianne Sørensen og Maria Hjort, som torsdag var ude og powerwalke i det flotte solskinsvejr.

Skovområdet fremstår fredeligt og idyllisk, og på de fleste stisystemer er der helt øde for mennesker.

Det fører med det samme tankerne hen på, hvor ubehageligt en oplevelse det må have været for de tre kvinder, som pludselig har stået ansigt til ansigt med den mulige seriekrænker.

En mand, som både har raget på kvinderne og onaneret foran dem.

Victoria Wohlert lufter ofte sin hund i Mollerup Skov. Hun er chokeret over de mange episoder med blotteren. Foto: Byrd / Sarah Christine Nørgaard Vis mere Victoria Wohlert lufter ofte sin hund i Mollerup Skov. Hun er chokeret over de mange episoder med blotteren. Foto: Byrd / Sarah Christine Nørgaard

»Han skulle jo hjælpes, den stakkels mand, for der er tilsyneladende et eller andet galt,« lyder det fra Willy Sørensen, som vi møder på vores tur rundt i skoven.

Krænkeren beskrives i de tre tilfælde som værende mellem 18 og 20 år, dansk af udseende og mellem 170 og 180 centimeter høj, og så sent som i tirsdags kastede han sig over sit tredje offer. Hvis det altså viser sig at være den samme mand.

En 21-årig kvinde, som han først blottede sit lem for, hvorefter han begyndte at onanere. Og da hun begyndte at gå fra stedet, gik han efter hende og tog hende på bagdelen, inden han løb derfra.

Omkring to uger tidligere gik det ud over en 28-årig kvinde og en 41-årig kvinde samme sted.

»Det lyder jo helt vanvittigt, at han går efter folk. Så bliver jeg da lidt utryg,« lyder det fra 40-årige Victoria Wohlert, som torsdag formiddag var ude og lufte sin hund i hundeskoven i Mollerup Skov.

Episoderne gør, at hun nu vil overveje det en ekstra gang, før hun tager sine børn med ud i det ellers skønne naturområde.

»Jeg tænker, at man ikke skal lade sig begrænse, så jeg vil stadig komme her, men jeg tænker på det i forhold til at tage mine børn med. Det vil jeg nok lige overveje en ekstra gang, for jeg synes ikke, det er rart, hvis de skal opleve sådan noget,« siger Victoria Wohlert.

Uno Lennart Eklund har det på samme måde. Han har en 26-årig datter, som også går ture i skoven.

»Det gør mig da utryg på alle de unge pigers vegne. Det er jo noget, som forfølger dem lang tid efter,« siger han og fortsætter:

»Man må jo gøre, hvad man kan for at få fat i ham.«

Uno Lennart kommer ofte i skoven med sin hund. Han tror, det må være et ustabilt menneske, der står bag krænkelserne. Foto: Byrd / Sarah Christine Nørgaard Vis mere Uno Lennart kommer ofte i skoven med sin hund. Han tror, det må være et ustabilt menneske, der står bag krænkelserne. Foto: Byrd / Sarah Christine Nørgaard

Østjyllands Politi oplyser, at manden torsdag fortsat er på fri fod, men at de efterforsker sagerne, og at de i den kommende tid vil patruljere ekstra i området.

Har du oplysninger i sagen, kan Østjyllands Politi kontaktes på telefon 114.

