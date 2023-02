Lyt til artiklen

Ét billede, og den 33-årige mor bryder sammen igen.

»Det er taget ... Undskyld ...,« siger hun grædende.

Billedet forestiller hendes to små tvillingepiger, da de er halvanden måned gamle og endnu begge i live.

Den ene af pigerne har et rødt mærke på sin venstre kind.

Et forældrepar sidder tirsdag på anklagebænken i Retten på Frederiksberg i en uhyggelig sag om grov mishandling af deres spæde tvillingedøtre.

De er tiltalt for at have rusket og klemt døtrene om brystkassen, som gav dem alvorlige fysiske skader og tog livet af den ene af pigerne.

Mishandlingen skal have fundet sted i deres hjem i Københavnsområdet og under en indlæggelse på Hvidovre Hospital i løbet af de første to måneder af pigernes liv i sensommeren 2020.

Forældrene nægter sig begge skyldige i at have mishandlet pigerne eller været vidende om, at den anden skulle have gjort det.

Men pludselig skyder moren på faren, da hun sidder i vidneskranken og afgiver sin forklaring i retten.

»Jeg ved virkelig ikke, hvornår xxx (navn på faren, red.) har gjort det. Jeg har ikke gjort mine børn noget. Jeg har gjort alt det, jeg kunne,« siger hun grådkvalt.

Anklageren spørger hende direkte om, hvem der ifølge hende står bag alle de blå mærker og brækkede knogler på pigerne.

»Det er xxx (navn på faren, red). Det er det, jeg kan komme frem til. Jeg har ikke set ham gøre det,« siger hun

Anklageren oplister alle de fysiske skader, tvillingepigerne fik.

15 brud på ribbenene, hjerneblødning og blå mærker hos den pige, der afgik ved døden.

Og 18 brud på ribbenene, lårben og underben og i den ene overarm hos den overlevende pige.

Forældrene er tydeligt berørt i retten. Faren lægger flere gange sit hoved i sine hænder eller kigger op mod loftet og trækker vejret dybt. Moren græder flere gange.

Hun nægter, at hun selv skulle have mishandlet sine døtre.

»Nej. Jeg har siddet med dem og været frustreret,« siger hun.

»Jeg har ikke udøvet vold mod mine børn.«

Hun nægter også at have set faren udsætte dem for vold eller at have haft mistanke om det, selv om pigerne havde røde og blå mærker i ansigtet og på kroppen.

»Jeg har været i sådan en overlevelsesproces. Jeg skulle tage mig af mine børn, og så lægger man ikke mærke til små detaljer,« siger hun i retten.

Anklageren spørger, hvordan det kan være sket i deres lille treværelses lejlighed, uden at hun har opdaget det.

»Jeg tror, at det er sket, når jeg har sovet. Jeg tror, at det er sket i afmagt, når pigerne har grædt, og han har været magtesløs, fordi han ikke kunne aflevere dem til mig,« siger hun.

Hvis den ene forælder har mishandlet pigerne, kan den anden forælder straffes for at have medvirket til det ved ikke at have grebet ind.

Derfor er det centralt, om moren har været vidende om den mishandling af pigerne, som hun anklager faren for at stå bag.

Faren forventes at afgive sin forklaring under næste retsmøde torsdag.

Der er afsat 12 retsdage til sagen, og der forventes dom 30. marts.