En mand i tyverne må erkende, at det kan have konsekvenser, når man vælger at køre mere end dobbelt så meget, som det er tilladt i en byzone.

Han blev nemlig fanget af et kamera i en af politiets fotofælder fredag aften på Nyborgvej i Svendborg.

»Når man kører mere end det dobbelte af det, man må, tæller det som vanvidskørsel, så han fik frataget sit kørekort og sin bil,« siger vagtchef ved Fyns Politi Steen Nyland.

Vagtchefen siger, at der ikke var så meget at rafle om. For når man er fanget på kamera, er det svært at løbe fra den lovovertrædelse, man har begået.

»Han prøvede da heller ikke at lade som om, at han ikke havde kørt for stærkt,« tilføjer Nyland.

Mandens bil, der blev konfiskeret, var en personbil af et mærke, som vagtchefen ikke kender på stående fod.

Vagtchefen tilføjer, at politiet nu skal kigge på, om den straf, manden har fået, er tilstrækkelig, eller om der eventuelt venter yderligere konsekvenser for vanvidskørslen.