I al hemmelighed er et 40-årigt toneangivende medlem af Loyal to Familia (LTF) blev fængslet in absentia i Danmark, mens han opholder sig i Dubai.

Det skete 8. februar i år efter et grundlovsforhør for dobbelt lukkede døre ved Københavns Byret. Politiet mistænker ham for i april 2020 at have indsmuglet ti kilo kokain, der efterfølgende blev blandet med fyldstof, så den samlede mængde udgjorde knap 16 kilo. Stofferne blev angiveligt overdraget til to navngivne og flere ukendte købere, hvilket LTF'eren holdt regnskab med på en Samsung mobiltelefon.

Ved et andet forhold samme måned mener politiet, at LTF'eren har indsmuglet, modtaget og besiddet yderligere 16 kilo kokain. Det fremgår af retsdokumenter, som B.T. har fået aktindsigt i.

»Jeg kan bekræfte, at vi i forbindelse med en større narkosag har en international efterlysning på en person, som formentlig opholder sig i Dubai«, siger politiinspektør Mads Helios fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

B.T. erfarer, at den 40-årige har været i toppen af hierakiet i den forbudte bande, men hans nuværende status efter bandens formelle opløsning er ukendt. Gitte Juul Jensen, der er beskikket forsvarer for manden, har igen kommentarer til sagen.

Ifølge politiet skete indsmuglingen sammen med Satudarah-rockeren Waqas Khurram Iqbal og dennes 'højre hånd' Andreas Munch. Den duo er sidenhen idømt lange fængselsstraffe for handel med kokain, amfetamin og hash.

Under den sag tilstod Waqas Khurram Iqbal at have solgt ikke under 100 kilo kokain og cirka 80 kilo hash på godt et år.

Sagerne er en del af et kompleks af narkosager, der af politiet er blevet døbt Operation Hugin. Den trækker tråde til flere af Københavns bande- og rockergrupper.

LTF'eren er ikke den eneste, de danske myndigheder vil have hjem fra Dubai til retsforfølgelse. Listen tæller blandt andre Sanjay Shah, der er der er tiltalt til at have bedraget den danske statskasse for mere end ni milliarder kroner og en mistænkt i en sag om vandvidskørsel.

Sidstnævnte er en nu 28-årig mand, som er sigtet for uagtsomt mandrab og for at bringe andres liv i fare efter en ulykke på Langebro i København, hvor en 35-årig politibetjent mistede livet.

I et mail-svar til B.T. oplyser Rigsadvokaten, at der siden 2016 har været seks anmodninger om udlevering fra Dubai. Alle sager er verserende. I marts underskrev daværende justitsminister Nick Hækkerup (S) en udleveringsaftale med de Forenede Arabiske Emirater.