»Jeg dræber dig, din lille luder. Du skal holde dig fra hende,« lød det ifølge anklageskriftet fra en 24-årig mand, mens han tildelte et offer adskillige slag på både hovedet og kroppen med et baseballbat.

Den 24-årige er nu tiltalt i sagen om overfaldet sammen med en 30-årig mand og en 22-årig kvinde – kvinden som offeret ifølge anklageskriftet skulle holde sig fra.

Det vides ikke, hvordan den tiltalte trio forholder sig til anklagerne, men anklageskriftet beskriver, hvordan at episoden fandt sted 28. december i fjor.

Det skete på Lindevænget i byens sydlige udkant omkring kl. 13.40. Ifølge anklageskriftet lokkede den 22-årige kvinde offeret til stedet. I stedet for kun at møde kvinden var der også tre mænd på stedet, der ventede i en bil.

Her blev offerets bil først påkørt i højre side, hvorefter den 24-årige bevæbnet med battet steg ud af bilen og gik hen til offeret, der her blev slået.

Anklageskriftet beskriver, hvordan den tiltalte køllesvinger bagefter forsøgte at stjæle offerets bil, men det mislykkedes, fordi offeret nåede hen til bilen først.

Efterfølgende knuste han med battet en rude i den omtalte bil.

Den 24-årige er desuden tiltalt for at have forsøgt at blokere sin hoveddør indefra, da politiet senere samme aften ville anholde ham i hans hjem i Nakskov.

Ved samme lejlighed sagde han ifølge anklageskriftet:

»I kommer ikke til at lægge mig i håndjern,« og »mig mod tre betjente, så KOM!«

Sagen kommer for ved Retten i Nykøbing Falster snart.

