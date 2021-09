Østre Landsret stadfæstede onsdag eftermiddag forvaringsdommen til den 56-årige Timo Juutilainen Nellemose for drabet på den 58-årige læge Charlotte Asperud.

Dermed lægger landsretten sig op ad den dom, som byretten i Helsingør kom frem til 23. februar i år.

Her blev den 56-årige mand ligeledes idømt en forvaringsdom på ubestemt tid.

Her vurderede retten, at Timo Juutilainen Nellemose er så farlig, at retssystemet skal have kontrol over, hvornår han slippes fri igen.

Og det var således også med den begrundelse, at senioranklager ved statsadvokaten Nana la Cour i Østre Landsret onsdag argumenterede for, at forvaringsdommen skulle stadfæstes.

»Der er tale om en uhyrlig brutal gerning. Det er planlagt, og han har opsøgt Charlotte på hendes bopæl midt om natten,« lød det fra Nana la Cour, inden hun understregede, at Timo Nellemose forsigtigt havde fjernet listerne fra ruderne i Charlotte Asperuds hus i Tisvildeleje, så hun ikke vågnede.

Fem år inden drabet var Charlotte Asperud en del af et lægeteam på Hillerød Hospital, der valgte at tvangsindlægge Timo Juutilainen Nellemose, fordi han var både aggressiv og voldelig efter et trafikuheld.

Hændelsen medførte, at Timo Juutilainen Nellemose en nat i april 2019 opsøgte Charlotte Asperud i hendes hjem i Tisvildeleje. Han brød ind, sparkede døren til soveværelset op, overfaldt den 58-årige læge og dræbte hende med slag fra et koben.

»Motivet for hans ugerning er fuldstændig sammenhængende med hans personforstyrrelse og hans personafvigelse,« lød det videre fra senioranklager Nana la Cour i hendes afsluttende bemærkninger, inden hun til sidst tilføjede:

»Det må stå enhver klart, at Timo Juutilainen Nellemose er en meget farlig mand.«

Forsvarer Karoline Normann Døssing mente imidlertid, at straffen skulle ændres fra forvaring til en tidsbestemt straf. Hun argumenterede for, at Timo Juutilainen Nellemose skulle idømmes 13 års fængsel.

Timo Juutilainen Nellemose sad roligt, da han modtog dommen, og forlod lokalet, umiddelbart efter den var afsagt.