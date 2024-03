»Det er fuldstændig grotesk.«

Den danske kunstner Kristian von Hornsleth modtog søndag en chokerende besked.

En besked om, at der hen over natten er blevet begået et voldsomt rambuktyveri i hans showroom i København.

»Jeg tænkte: 'Hold da kæft, det er helt vildt',« fortæller han om øjeblikket, hvor han fik overbragt beskeden fra sin assistent, Rune.

Arkivfoto af Kristian von Hornsleth. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Arkivfoto af Kristian von Hornsleth. Foto: Tobias Kobborg

Der er endnu ikke fuldkommen overblik over situationen, men det ser ud til, at tyvene er stukket af med mellem 10 og 20 værker, som Kristian von Hornsleth gætter på vil ligge på omkring en million til halvanden i salgspris.

»Det er jo fuldstændig grotesk og voldsomt, når man tænker på, at det jo bare er kunst, for helvede,« siger han om rambuktyveriet, hvor tyvene brugte en stjålet bil til at køre ind i bygningen og på den måde bryde indgangen op.

Derefter stak de formentlig af med flere værker på ladcykler.

»Det er så voldsomt. Tænk, hvis der havde været nogen derinde,« siger kunstneren.

Til B.T. fortæller kunstnerens assistent Rune, at han fik en brat opvågning, da der tikkede en besked ind klokken halv fem i morges.

»Jeg får en besked om, at alarmen er gået. Jeg tjekker overvågningen og kan se, de er i gang,« fortæller han.

»Jeg kommer i noget tøj og skynder mig afsted, men jeg kommer alt for sent. Da jeg kommer frem, er skaden sket. Der holder en bil på tværs gennem bygningen, og politiet er mødt talstærkt op.«

Rune fortæller videre, at det langt fra er første gang, at der er sket et indbrud. Det er nu tredje gang, at virksomheden oplever det.

»Det var da en træls nyhed at skulle overbringe (til Hornsleth red.). Specielt, når det ikke er første gang, det er sket,« understreger han.

»Det vidner jo om, at det tydeligvis er ligegyldigt, hvor meget man sikrer sig. Det vil aldrig være nok.«

Selv befinder Kristian von Hornsleth sig i øjeblikket i Japan, så det er hans assistent, der håndterer sagen i Danmark imens.

Kunstneren forklarer, at hans showroom har armerende døre, ligesom der er alarmer, video- og lydovervågning.

»Det er fuldstændig vildt, det her. Det ligner sådan noget fra en gangsterfilm fra USA eller et eller andet,« siger han.

»At drøne en bil igennem en væk... Man skulle tro, de var ude efter kronjuvelerne eller en bank eller nogle dyre ure. Det er fuldstændig overdrevet. Jeg ved ikke, hvad fanden de vil gøre med de billeder. For de kan jo ikke sælge dem.«

Han gætter på, at tyvene har et ønske om at omsætte de stjålne værker – selvom kunstneren selv gætter på, at det bliver svært for dem.

»Jeg spurgte min assistent, om der er nogen, der hader os for tiden, og det mente han ikke, der er. Han mener, at det kan være folk, der tror, at de kan omsætte varerne, fordi forretningen har gået rigtig godt de seneste par år. Der er mange, der godt kan lide kunsten. Så det må være fordi, de tror, de kan omsætte det,« siger Kristian von Hornsleth.

Han har på Instagram delt et videoklip, der viser rambuktyveriet finde sted (B.T. har fået lov til at bringe videoen).

Årsagen til, at han har delt det, er, at han håber, at det kan føre til, at tyvene – og værkerne – bliver fundet igen, forklarer han.

»Det kunne jo være, at det fører til noget,« siger Kristian von Hornsleth.

Politiet har oplyst til Ritzau, at man leder efter mindst fire tyve.

Ingen er indtil videre anholdt i sagen.