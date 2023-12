De udgav sig for at være bankmænd, men kom fredag til selv at hænge på en dyr regning.

Ved byretten i Aarhus blev fire unge mænd idømt samlet 23 års fængsel.

Retten fandt dem skyldige i at have svindlet sig til mere end 15 millioner kroner, som de franarrede ældre borgere over telefonen.

Den omfattende telefonsvindel fandt sted over en periode på halvandet år, og blev i juridisk forstand takseret som databedrageri af særlig grov beskaffenhed.

De fire unge gik omhyggeligt efter at lede efter navne, der typisk tilhører ældre borgere, når de skulle vælge ofrene for deres kyniske svindel.

Herefter ringede de i forening op til de ældre og udgav sig blandt andet for at være bankmænd. På den måde udnyttede de ofrenes tillid, og franarrede dem store pengebeløb – samlet over 15,3 millioner kroner.

Det udløste fredag samlet 23 års fængsel til de fire gerningsmænd.

Mahmoud Ahmad Amche og Sabir Ahmed Mohamed blev hver idømt seks års fængsel, mens Nazakat Shahid Ali og Ahmed Ismail begge fik fem et halvt års fængsel.

»Det har været en omfattende retssag med i alt 35 retsdage og 455 forurettede, hvoraf mange har været indkaldt som vidner,« siger specialanklager Maj Toftgaard fra anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi til B.T.

Sagen omfattede 193 fuldbyrdede forhold og 243 forsøgsforhold til en tilsigtet økonomisk vinding af ukendt størrelse. To af de tiltalte blev kendt skyldige i alle forhold og de øvrige to blev kendt skyldige i den overvejende del af sagens forhold.

»Der er tale om en særdeles omfattende og kompliceret sag, som har krævet et ekstraordinært stort efterforskningsarbejde. Vi er derfor tilfredse med, at de fire tiltalte nu har fået deres dom, og at der er blevet idømt lange fængselsstraffe, som overordnet ligger tæt på vores strafpåstand i sagen,« tilføjer specialanklager Maj Toftgaar, som har ført sagen ved retten sammen med anklagerfuldmægtig Jens Thule.

Svindlen mod de hundredvis af ældre borgere foregik i en længere periode fra den 24. november 2020 og helt frem til den 7. juni 2022, hvorefter politiet slog til næste dag.

Fremgangsmåden var stort set den samme hver gang. Ofrene blev ringet op af en gerningsmand, der blandt andet udgav sig for at være fra borgerens bank eller fra Nets.

Borgeren fik i den forbindelse at vide, at der har været nogle uregelmæssigheder, eller at der har været foretaget køb fra hans eller hendes bankkonto, og det derfor var vigtigt hurtigt at få det bragt i orden.

På den måde fik svindlerne narret de ældre borgere til at udlevere bankoplysninger, godkende overførsler af penge eller køb af varer i den tro, at vedkommende i den anden ende af røret ville hjælpe med at få rettet op på problemerne.

De fire dømte mænd har under sagen nægtet sig skyldige. Den ene af de dømte ankede dommen til landsretten, mens de tre øvrige udtog sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke.

