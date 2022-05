I 19 år har Kathleen Folbigg siddet fængslet for at have myrdet sine børn.

Men nu bliver sagen taget op igen.

Aalborgensiske forskere har nemlig kigget på sagen, og deres fund har fået justitsministeren i New South Wales, Mark Speakman, til at genrejse skyldsspørgsmålet.

For at forstå hvordan det hænger sammen, at et nordjysk forskerpar, som desuden også danner par privat, bliver indblandet i en australsk retssag, skal vi spole tiden nogle år tilbage.

Her bliver parret nemlig kontaktet af den australske forsker Carola Vinuesa.

»Jeg tror nok, at hun havde rakt ud til en meget berømt amerikansk hjertelæge, som så sagde til hende, at vi var de rigtige at tage fat i,« fortæller Michael Toft Overgaard, der er den ene del af den dynamiske duo.

Og der var god grund til, at den australske forsker blev sendt videre til Aalborg.

For her har Michael Toft Overgaard sammen med partneren Mette Nyegaard nemlig udviklet en særlig ekspertise, som var yderst relevant for Kathleen Folbiggs sag.

Sagen mod Kathleen Folbigg Kathleen Folbigg blev i 2003 idømt 40 års fængsel, for at have slået sine børn ihjel. Hun havde i alt fire - 2 drenge og 2 piger. Drengene led af sygdomme, mens det nu viser sig, at pigerne havde en dødelig genfejl. Der var ingen direkte beviser mod Kathleen Folbigg. Hendes dagbog, som beskrev det hårde liv som mor, var det primære bevis imod hende. Nu bliver sagen taget op igen.

»Vi har haft mulighed for at studere flere lignende yderst sjældne genfejl af samme type som den, der er fundet hos hendes to døtre, så vi havde gode forudsætninger for at undersøge den og forstå dens betydning.«

Genfejlen er kun blevet registreret omkring 100 gange i alt på verdensplan.

Til at starte med, vælger parret at lukke øjnene for det juridiske drama og holder sig fra at læse eller høre om sagen.

Det måtte ikke påvirke deres forskning.

Så det var først, da deres resultater lå klar, at det for alvor gik op for dem, hvad konklusionen kunne betyde.

De kunne være med til at frikende en kvinde, som har brugt næsten to årtier blandt tremmer. En straf, som Michael Toft Overgaard ikke mener, er berettiget.

»Vores fund peger klart på, at pigerne er døde af genfejlen. Og havde man fundet to døde børn med den her mutation i dag, så ville lægen erklære dem døde af naturlige årsager. Ingen tvivl,« siger han.

Derfor skrev parret også -–sammen med en lang række andre forskere – under på en benådning sidste år.

Australske Kathleen Folbigg sidder fængslet for mordet på sine børn. Men aalborgensiske fund peger på, døtrene er døde af naturlige årsager. EPA/PETER RAE AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Foto: PETER RAE Vis mere Australske Kathleen Folbigg sidder fængslet for mordet på sine børn. Men aalborgensiske fund peger på, døtrene er døde af naturlige årsager. EPA/PETER RAE AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Foto: PETER RAE

Men så smertefrit skulle det ikke gå.

»Nu har justitsministeren tygget på den i et år, og er så kommet frem til, at sagen skal genåbnes. Det er uanset hvad en stor sejr for os. Og en stor sejr for videnskaben,« siger Michael Toft Overgaard og afslutter:

»Det er meget sjældent, at vores forskning har så direkte en effekt, og vi bliver meget stolte, hvis hun bliver frikendt. Det er vi allerede – også selvom vi er nordjyder.«