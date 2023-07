Den 31-årige læge Carlos Shiralipour er torsdag blevet kendt skyldig i at have krænket fire kvindelige patienter. Og det skal koste ham to års fængsel.

Mere konkret bliver han dømt for voldtægt af anden karakter end samleje, blufærdighedskrænkelser og misbrug af sin stilling som læge.

Det skriver Viborg Stifts Folkeblad, som er til stede ved ankesagen i Vestre Landsret. Lægen, som har en fortid som Viborg-fodboldspiller, havde nemlig anket byrettens dom fra sidste år.

Men ved dagens dom i landsretten står det klart, at man er enig med byretten om fængselsstraffen.

I december sidste år blev Carlos Shiralipour således ligeledes idømt et par års fængsel ved Retten i Aarhus. Derudover blev han frakendt retten til at udøve lægegerningen, ligesom han også blev dømt til at betale erstatning til sagens til sagens forurettede.

Landsretten er nu nået til samme resultat.

Og det er, selvom Carlos Shiralipour havde håbet på et noget andet udvalg. Han ville frifindes.

Sagen igennem har den tidligere fodboldspiller nægtet sig skyldig og forklaret, at han blot var meget grundig med sine patienter.

Konkret har han siddet tiltalt for seksuelle overgreb begået på to kvindelige patienter på henholdsvis Aarhus Universitetshospital i Skejby og Viborg Sygehus. Mens den ene var til tjek med sit knæ, var den anden indlagt med influenza.

I begge tilfælde udførte lægen vaginalundersøgelser på dem, hvilket var at opfatte som voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelser, da kvinderne ikke havde givet samtykke hertil.

Derudover er Carlos Shiralipour blevet fundet skyldig i at have befølt yderligere to kvindelige patienter på deres bryster. Og dermed krænkede han ifølge retten deres blufærdighed.

Han er desuden dømt for i forbindelse med krænkelserne at have overtrådt den autorisationslov, han som læge var underlagt.

Alle krænkelser blev begået mellem 14. januar 20. marts i sidste.

Carlos Shiralipour har på intet tidspunkt nægtet, at han har undersøgt de forskellige kvindelige patienter. Han har dog fastholdt, at samtlige undersøgelser var lægefagligt begrundede.

