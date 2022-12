Lyt til artiklen

Den tidligere Viborg-fodboldspiller og nu også forhenværende læge Carlos Shiralipour er fredag middag blevet idømt to års fængsel for at have forgrebet sig på kvindelige patienter på to hospitaler.

Det skriver Aarhus Stiftstidende. Han frakendes desuden retten til at udøve lægegerningen, ligesom han også skal betale erstatning til sagens forurettede.

Ved Retten i Aarhus er den 30-årige mand i bredt omfang blevet fundet skyldig i samtlige af de forhold, som han var tiltalt for.

Forhold, der omhandler seksuelle overgreb begået på to kvindelige patienter på henholdsvis Aarhus Universitetshospital i Skejby og Viborg Sygehus.

Mens den ene var til tjek med sit knæ, var den anden indlagt med influenza.

I begge tilfælde udførte lægen vaginalundersøgelser på dem, hvilket af først anklagemyndigheden og nu også af retten var at opfatte som voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelser, da kvinderne ikke havde givet samtykke hertil.

Derudover er Carlos Shiralipour blevet fundet skyldig i at have befølt yderligere to kvindelige patienter på deres bryster, hvorved han krænkede deres blufærdighed.

