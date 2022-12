Lyt til artiklen

Det må ikke svække tilliden til hele lægestanden, at én læge nu er blevet dømt for at have forgrebet sig på og krænket flere kvindelige patienter.

Sådan lyder appellen fra Claus Thomsen, der er lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, i et interview med TV 2 Østjylland.

Det var på netop hans hospital, en ung kvinde i foråret blev indlagt på akutafdelingen med tårnhøj feber og influenza, da hun ifølge dommen fra Retten i Aarhus blev udsat for overgreb af den nyuddannede læge Carlos Shiralipour.

Sidstnævnte blev fredag idømt to års fængsel for at have udsat to kvindelige patienter for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og yderligere to kvinder for blufærdighedskrænkelser.

Carlos Shiralipour har en fortid som fodboldspiller i Viborg FF. Skader endte dog hans karriere, og i stedet startede han på lægestudiet. Foto: Christian Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Carlos Shiralipour har en fortid som fodboldspiller i Viborg FF. Skader endte dog hans karriere, og i stedet startede han på lægestudiet. Foto: Christian Fisker/Ritzau Scanpix

Den 30-årige læge har sagen igennem nægtet sig skyldig, og han ankede da også på stedet sagen til landsretten.

Selvom det sidste punktum dermed endnu ikke er sat i sagen, har den givet anledning til granskning hos Aarhus Universitetshospital.

Lægefaglig direktør Claus Thomsen fortæller til TV 2 Østjylland, at man nu vil se på, om detaljer fra retssagen giver anledning til ændringer på hospitalet.

Derudover har man allerede set indad for at besvare spørgsmålet om, hvorvidt det kunne være undgået.

»Ingen har spekuleret i, om der gik en forbryder rundt iblandt os,« fortæller Claus Thomsen til mediet og understreger, at de ansatte flere gange har spurgt sig selv, om de kunne have opdaget det tidligere, men at det var »helt uforudsigeligt«.

Fra den lægefaglige direktør lyder det, at sagen er helt ekstraordinær, og dermed understreger han også, at patienter fortsat kan have tillid til andre læger.