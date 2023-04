Emilie Meng vil for altid være en del af provst Anna Helleberg Kluges historie.

Hun var i 10 år sognepræst ved Sankt Povls Kirke i Korsør. Hun konfirmerede Emilie Meng og holdt mindetalen, da den unge piges lig blev fundet i julen 2016.

Hver gang der siden er dukket en ny sag frem, der involverer unge piger og kvinder, har hun bedt til, at sagen kunne kobles sammen med drabet på Emilie Meng.

»Hver gang har jeg håbet, at der kunne komme en afslutning,« fortæller hun B.T.

Anna Helleberg Kluge konfirmerede Emilie Meng og holdt også mindetale, da hendes lig blev fundet i december 2016. Foto: Privatfoto

Uvisheden har nemlig plaget hende i alle årene efter det frygtelige drab.

»Det har været rigtigt svært, at der ikke har været et ansigt bag ondskaben,« fortæller hun om sagen helt generelt:

»I stedet har der været et uhyggeligt monster, som vi ikke har kunne se og røre ved,« fortæller hun.

»Det vil gøre en stor forskel at få koblet et konkret menneske på. Til gengæld bliver det så svært at forstå, hvad der har kunne få et menneske til at gøre disse ting.«

Efter mere end fem måneder fik familien til Emilie Meng fra Korsør vished om deres datters skæbne, da liget af hende juleaftensdag blev fundet i et vandhul nær Borup på Midtsjælland. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix

Onsdag skete det så. Ved dagens pressemøde oplyste Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, at de har sigtet en 32-årige mand for drabet på Emilie Meng i 2016.

Den 32-årige var i forvejen sigtet for voldtægt og frihedsberøvelse af en 13-årig pige, der forsvandt fra Kirkerup i midten af april i år.

Den 32-årige er også blevet sigtet for en hidtil uopklaret sag fra Sorø. Her blev en efterskoleelev i november 2022 truet med kniv og forsøgt voldtaget og frihedsberøvet.

Dagens nyhed vækker mange forskellige følelser hos Anna Helleberg Kluge.

Andenjuledag 2016 blev der holdt mindehøjtidelighed i Korsør for den 17-årige Emilie Meng, der blev fundet død i en sø ved Borup på Sjælland 24. december. Foto: Ida Guldbæk/Scanpix

»Alt det forfærdelige vælter op igen. Men samtidig er det et håb om, at det kan blive afsluttet. Ikke mindst for familiens skyld,« fortæller hun.

Samtidig sidder frygten i hende.

Frygten for, at den 32-årige alligevel ikke er Emilie Mengs morder.

»Jeg håber meget, at politiet finder nogle meget håndfaste beviser, så det er hævet over enhver tvivl, at det er den rigtige person, man har fået fat i,« siger hun.

»Jeg håber, at det her er afslutningen. Det er næsten ikke til at bære, hvis det ikke slutter her.«

»Historien skal have en afslutning. Sorgen og savnet vil stadig være der. Men det hæslige skal vi lægge bag os.«

Anna Helleberg Kluge er i dag provst i Næstved.

