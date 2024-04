En mand, som i de senere år har haft en betydelig rolle i den offentlige debat og er en kendt ekskriminel, bliver søndag stillet for en dommer i København med krav om varetægtsfængsling.

Manden er beskyttet af et navneforbud. Han er sigtet for drabsforsøg på en 28-årig mand efter en episode i netcafeen G4me Time ved Parken i København sidste fredag, men nægter sig skyldig.

Det samme er den 28-årig mand, der ifølge politiets sigtelse ligeledes forsøgte at dræbe den ekskriminelle. Han nægter sig også skyldig.

Det skete med tre knivstik i maven og et ved hoften. Og det har indtil nu betydet, at den ekskriminelle ikke selv har kunnet møde op i en retssal.

Mere konkret nåede den kendte ekskriminelle ifølge politiet også selv at begå drabsforsøg ved at stikke en kniv i brystet på den 28-årige mand.

Umiddelbart efter knivopgøret for en uge siden blev begge mænd afleveret foran Rigshospitalet, og næste dag fremstillet i grundlovsforhør in absentia – altså uden at kunne være til stede på grund af deres knivlæsioner.

Derfor har de begge været varetægtsfængslet i en sygeseng, men fredag var den 28-årige frisk nok til, at han stærkt haltende og tydelig forpint kunne gå langsomt ind i Dommervagten i byretten i København med en sort kasket i den ene hånd.

Han var ikke i stand til at sætte sig på den normale stol, der af sikkerhedshensyn er fæstnet til gulvet med stålwirer foran dommeren i Dommervagten og i stedet blev der skaffet ham en indstillelig kontorstol.

Den 28-årige mand er blevet varetægtsfængslet i yderligere fire uger.