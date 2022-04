Efterforskningen af det, der er blevet omtalt som en regulær likvidering på en parkeringsplads ved KFC og Netto på Nyborgvej har nu ført til varetægtsfængsling af en af dem, der formodedes at stå bag.

Sammen med andre gerningsmænd, som politiet endnu ikke kender identiteten på, er en 23-årig mand sigtet for at have skuddræbt en 19-årig tilbage i slutningen af februar.

Mandag eftermiddag blev manden varetægtsfængslet indtil 2. maj med forbehold for kæring efter et grundlovsforhør ved Retten i Odense.

I retten var der udover pressen mødt to tilhørere op, hvoraf den ene kun modvilligt ville oplyse sin identitet til politiet.

Omkring klokken 13.00 tog den sigtede 23-årige, der var iklædt hvide bukser, en blå kåbe og mao-sko, plads i vidneskranken, hvor han sad med en coca cola foran sig og trippede med det ene ben.

Kort efter ankom specialanklager Klaus Lauridsen, og den sigtede blev bedt om at bekræfte sin identitet og anholdelsen af ham omkring klokken 20.25 søndag aften.

»Det stemmer,« sagde den varetægtsfængslede kortfattet i starten af et grundlovsforhør, som skulle vise sig at blive et langt et af slagsen.

Udover sigtelsen for drabet på en 19-årig mand 27. februar er den 23-årige sigtet for at have brugt brandbare væsker til at tænde ild i noget ejendom på en p-plads i nærheden af gerningsstedet.

Nemlig på Grevenlundsvej ved Kohaveskolen i Odense.

Den røde bil på bileldet blev brugt som flugtbil efter drabet af den 19-årige mand. Foto: Fyns Politi. Vis mere Den røde bil på bileldet blev brugt som flugtbil efter drabet af den 19-årige mand. Foto: Fyns Politi.

Her blev den røde Toyota Aygo, der blev brugt ved mordet, afbrændt. Det har politiet tidligere oplyst.

Vidner så derefter en mindre, mørk personbil køre væk fra den afbrændte bil.

Efter oplæsning af sigtelsen mod den 23-årige anmodede forsvareren om dørlukning og understregede det forhold, at skuddrabet ifølge politiet er begået i forening med stadig ukendte gerningsmænd.

Manden må dog have nægtet sig skyldig, i det varetægtsfængslingen sker med forbehold for kæring.

Siden drabet har Fyns Politi efterforsket sagen intensivt, og det ledte altså søndag til anholdelsen af den sigtede.

Han befandt sig på det tidspunkt i et sommerhusområde i Sønderjylland.

Efterforskningen af sagen har desuden også på andre måder involveret andre politikredse.

Den røde Toyota Aygo, der fungerede som flugtbil, blev nemlig stjålet i Randers i sin tid, og plader, der var sat på bilen, blev stjålet i Haderslev.