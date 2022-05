Der var dramatik under torsdagens afhøring af vidner i sagen mod Mohamed Younes, der er tiltalt for at have torpederet politibetjenten Stefan Nymann.

Da det sidste vidne var afhørt, inden de tilstedeværende skulle til frokost, opstod et mindre drama, der endte med, at politiet måtte anholde en tilhører.

Det fortæller B.T.s reporter i retssalen. Østjyllands Politi bekræfter, at de har anholdt en mand for vidnetrusler.

Vidnet forlod retssalen efter at have afgivet forklaring, men manden, der kørte med Mohamed Younes den skæbnesvangre aften, løb ud af lokalet efter vidnet.

Kort efter kunne B.T.s reporter se, at manden blev anholdt uden for retten og ført ind i en politibil.

Det er uklart, hvad der skete mellem vidnet og den anholdte uden for retssalen.

Østjyllands Politi har ikke yderligere oplysninger i sagen på nuværende tidspunkt.

Mohamed Younes' passager vidnede torsdag morgen i retten. Derfor kunne han sidde på tilhørerpladserne.

