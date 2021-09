I februar 2014 var Charlotte Asperud som lægelig bagvagt på sygehuset i Hillerød med til at beslutte en dramatisk tvangsindlæggelse af manden, der nu er dømt for at have dræbt hende. Fem år senere sparkede han midt om natten døren ind til hendes soveværelse og slog hende ihjel med et koben. Billedet er fra 2011. Foto: Mads Nissen