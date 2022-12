Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den mand, der juledag blev fundet dræbt i en vejkant ved Mogenstrup nær Næstved, havde relation til rockermiljøet.

Ifølge B.T.s oplysninger er der således tale om en prospect fra Bandidos. Altså et ikke fuldgyldigt medlem.

Politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Kim Kliver ønsker ikke at kommentere oplysningerne, men henviser i stedet til den pressemeddelelse, der sent søndag blev sendt ud om drabet.

Heri er han citeret for at sige, at »den almindelige befolkning ikke har grund til at føle sig utryg«.

Presse-fotos.dk. Vis mere Presse-fotos.dk.

Videre lyder det, at politiet har indledt en omfattende efterforskning af sagen, og at man forventer at komme med en status i løbet af formiddagen anden juledag.

Den dræbte mand blev fundet i vintermørket kort efter klokken 19 søndag.

I kølvandet på fundet rykkede politiet talstærkt ud til området, hvor der blev foretaget en række tekniske undersøgelser.

Hvad undersøgelserne har ført med sig, spørgsmålet om eventuelle anholdte og dødsårsag, er fortsat ubesvarede spørgsmål.

Sikkert er det dog, at politiet gerne høre fra eventuelle vidner. De opfordres til at tage kontakt til politiet på telefon 114.