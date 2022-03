En brand brød ud natten til onsdag, og politiet mistænker, at der er begået noget strafbart

Klokken halv et om natten fik politiet en melding om, at der var brand i pizzeriaet Delicious i Odense, og da patruljen kom frem, var det tydeligt, at der var sket en forbrydelse.

Pizzeriaet ligger på Carl Blochs Vej, som ligger i Korsløkkekvarteret, der, ligesom nabokvarteret Vollsmose, har været hårdt ramt af uroligheder den seneste tid.

»Jamen, der var et vindue, der var knust, så man på den måde kunne skaffe sig adgang til ejendommen,« siger Bjarne Tykgaard, der er politikommissær ved Fyns Politi.

Han fortæller, at der også var andre ting, der indikerede, at det var en påsat brand, men at det er noget, politiet holder for sig selv af hensyn til efterforskningen.

Politiet skal først have svar på de tekniske beviser, før det er er muligt at sige, hvad der helt præcis er foregået ved pizzeriaet.